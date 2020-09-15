” موڤي ” تبهر عشاق السينما في جدة بشاشة فريدة لمشاهدة الأفلام

أفتتحت موڤي سينما في عزيز مول بمدينة جدة، مساء الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 أحدث صالاتها، وهو ثالث فروعها بمدينة جدة و الثامن على مستوى المملكة، حيث تحتوي على 9 صالات بمواصفات حديثة، و بطاقة استيعابية تصل إلى 1308 مقعداً، تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة، وذلك بحضور مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع بجدة الاستاذ حمزة الغبيشي، وعدد من الإعلاميين بالإضافة لمخرجين سعوديين ورواد صناعة الأفلام في السعودية وعشاق السينما.

وتتميز موڤي سينما بتنوع تجارب مشاهدة الأفلام لديها، حيث تحتوي فروعها على مختلف أنواع الشاشات التي تتيح لزوارها تجربة فريدة ومميزة، و تحتوي دار عزيز مول على شاشة سكرين اكس، التي تتيح المشاهدة من خلال 270 درجة، بالإضافة إلى شاشة اكسبيرينس العملاقة من موڤي، وأوضح محمود مرزا مدير عام إدارة التسويق لدى موڤي سينما، أن الطاقة الاستيعابية لصالات موڤي سينما وصلت إلى 8300 مقعداً، في 8 دور سينما حول السعودية، وأنه سيتم إطلاق أكبر فروعها في النخيل مول بالرياض والظهران مول خلال الأسابيع القادمة، لتصبح عدد دور السينما ١٠ وبطاقة استيعابية لأكثر من ١٢٥٠٠ مقعد ، و أضاف أن الخطط التوسعية لدى موڤي سينما تتضمن مدن جديدة مثل الطائف، بريدة و الخرج، وذلك تحقيقاً للرفاهية المواطن تعزيزا لبرنامج جودة الحياة وتنفيذاً لرؤية المملكة 2030.

و أشار مدير فرع الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع بالمنطقة الغربية الاستاذ حمزة الغبيشي، أنه بعد افتتاحه دور السينما في عزيز مول، إلى أن الهيئة تدعم انتشار صالات السينما وتهيئة كافة السبل والإمكانات اللازمة لتيسير عمل دور السينما وتحقيقاً لبرنامج جودة الحياة، حيث نلاحظ الإقبال الكبير على دور السينما التي ستصل إلى أعداد كبيرة وتغطي كافة أرجاء المملكة بخدمات مميزة من قبل مشغلي دور السينما.

الجدير بالذكر انه تم عرض فيلم “زنزانة 7” كأول عرض في السعودية للبطل المبدع “أحمد زاهر” الذي حقق نجاح باهر مؤخرا في دوره بمسلسل “البرنس” خلال شهر رمضان. بحيث تدور احداث الفيلم حول التقاء بين منصور (نضال الشافعي)، وحربي (أحمد زاهر) داخل السجن، وينشأ صراع بينهما. سيتم عرض الفيلم من خلال دور السينما ابتداء من يوم الخميس الموافق 17 سبتمير 2020.