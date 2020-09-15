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ليلة إبداع بجمعية الثقافة والفنون بجدة

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فؤاد الجهني : جدة

في جماليات عروس البحر جدة المدينة الحلم المدينة الجمال المدينة الخجولة لوهج الشمس وضوء القمر …

رعى سعادة الأستاذ محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة مساء هذا اليوم الثلاثاء ٢٧ / ١ / ١٤٤٢ للهجرة الموافق ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠ م وفي بادرة حالمة جميلة تزينت بتألق الإبداع بين خطوط الطول ودوائر العرض في بهجة الباحث عن سحر الجمال باكتمال الدلال وبين قصيدة عاشق ورواية متيم بين دفتي كتاب القصة

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إستقرت أعمال المبدعات في مجال الفن التشكيلي والمشاركات في مسابقة طه صبان للواعدات في الطابق الثاني من الجمعية إذ بلغ عدد الأعمال المشاركة في المسابقة ( ٤٣ ) عمل فني …

و حيث تألق الجمال في نهاية الحفل بتتويج الفائزات الثلاثة من قبل الأستاذ محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون … و الفنان طه صبان والروفيسور عبدالله بن عويقل السلمي والأستاذ الفنان هشام بنجابي … ضمن حفل توزيع الجائزة والذي راعت فيه إدارة الجمعية كافة السبل وإتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية …

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