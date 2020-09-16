نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب فى زود الادخاري ببنك التنمية الإجتماعية والاستفادة بحافز 3000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتمكن المواطنين من فتح حساب في برنامج زود الادخاري ببنك التنمية الاجتماعية والاستفادة بالعديدة من المميزات التي يقدمها البرنامج والتي من أهمها الحوافر المالية تصل إلى 3000 ريال سعودي في نهاية البرنامج وحافز شهرى بقيمة 200 ريال سعودي وحافز 20% من قيمة المدخرات، ويتميز برنامج زود الادخاري بانه متوافق مع الشريعة الإسلامية كما يتميز بسهولة السحب والإيداع دون إضافة أي رسوم، كما يتميز بالمرونة في إدارة المدخرات حيث لا يستلزم تواجد عدد محدد من المدخرات الشهرية للبقاء مشترك في البرنامج.

برنامج زود الادخاري

هو برنامج أطلقه بنك التنمية الاجتماعية يهدف إلى عمليات الادخار للمواطنين السعوديين ويقدم البرنامج حوافز مالية شهرية تشجيعاً لعمليات الادخار والتوفير بين المواطنين حيث تصل نسبة الحوافز الشهرية إلى 20% من قيمة المدخرات الشهرية للعملاء لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بعد القيام بالتقديم في برنامج زود الادخاري تتم الموافقة في مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوم طبقا إلى توافق الشروط والمعايير التي حددتها البنك.

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شروط بنك التنمية الاجتماعية في فتح حساب ادخاري

أفاد بنك التنمية الاجتماعية عن اهم الشروط التي يجب توافرها فى الراغبين في فتح حساب برنامج زود الادخاري والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمرة عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

يجب أن يكون المتقدم من مستحقي القرض الاجتماعي.

يجب أن تكون بطاقة المتقدم سارية المفعول.

فتح حساب في برنامج زود الادخاري ببنك التنمية الاجتماعية

بعد توافق الشروط والمعايير السابق ذكرها على المتقدم يقوم بنك التنمية الاجتماعية بإيداع مبلغ بقيمة 6000 ريال سعودي في حساب المواطن المتقدم، بعدها يجب على المتقدم التوجه إلى أحد فروع بنك التنمية الاجتماعية للتوقيع على اتفاقية فتح حساب ادخاري والتسجيل فى خدمة التمويل الإلكتروني، يمكن للمتقدم الحصول على أحد القروض التالية (قرض الزواج، قرض الأسرة، قرض تمويل كنف).