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عمر شويل - جدة إكسترا تعلن تمويلاً دون رسوم إدارية حصرياً لمنسوبي قطاع التعليم، أعلنت اكسترا عن تمويل ميسر بدون رسوم إدارية لجميع المنسوبين إلى قطاع التعليم من طلاب أو مدرسين أو إداريين وأضافت الجهات المعنية أنها مساعدة من نظام “تسهيل للتقسيط” لجميع منسوبي التعليم حتى يستطيعوا الحصول على كل ما يريدونه من أجهزة تعليمية من لابتوب، هواتف، أجهزة لوحية، سبورات ذكية وهكذا في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي يواجه المملكة واتجاه التعليم إلى النظام الالكتروني بدلا عن النظام العادي.

تمويل بدون رسوم لجميع منسوبي التعليم

تذكر اكسترا أن قيمة التمويل نحو 60000 ريال سعودي وأن القرض يخلو تماماً من أي رسوم إدارية كما هو معهود مع القروض الأخرى مع وجود فترة تسديد تصل نحو 36 شهر مع أقساط مريحة ومناسبة للجميع، وهذا القرص وسيلة لدعم جميع منسوبي التعليم في هذه الآونة الذي انتشر بها نظام التعليم الالكتروني الأمر الذي يجعلهم جميعاً بحاجة إلى أجهزة لوحية ورقمية من أجل متابعة عامهم الدراسي.

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مميزات تمويل اكسترا لمنسوبي التعليم

في هذا القرض المخصص المنسوبين إلى وزارة التعليم وفرت شركة اكسترا للتمويل عبر نظام تسهيل للتقسيط هذا القرض بمجموعة من المميزات ومنها ما يلي: