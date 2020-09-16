نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي إذن السفر للخروج من السعودية والعودة إليها عبر منصة “أبشر” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الداخلية السعودية عبر المدرية العامة للجوازات طريقة الحصول علي إذن سفر من خلال منصة أبشر، وقد عرضت عن الفئات التى مسموح لها بالسفر في هذة الأوقات، وذلك بعد إعلان الموافقة الكريمة علي الفتح التدريجي للمنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، ويكون ذلك بشكل مؤقت حتى الإفصاح عن ميعاد الرفع الكامل لتعليق رحلات السفر، ويستطيع المواطنين والمقيمين في السعودية استخدام منصة أبشر الإلكترونية في الحصول علي الخدمات وزارة الداخلية، و أيضا يقدم موقع أبشر خدمات إلكترونية كتجديد جواز السفر وتسديد المخالفات المرورية، ويستطيع الوافدين الحصول علي تأشيرات العمل أو تجديدها والحصول أيضا علي تأشيرة الحج، وتسعي المملكة العربية السعودية تطوير وتدعيم الخدمات بهدف توفير الوقت والمجهود وحماية المواطنين والمقيمين من خطر انتشار فيروس الكورونا .

طريقة تقديم طلب السفر عبر منصة أبشر

يجب علي المتقدم الدخول إلى موقع منصة أبشر . أن يقوم المتقدم بالنقر علي أيقونة “خدماتي ” . أن يختار المتقدم بالطلب أيقونة ” الجوازات ” . قم بالضغط علي أيقونة مركز الرسائل والطلبات . يقوم المتقدم بكتابة البيانات المطلوبة . قم باختيار المدرية العامة للجوزات، ثم خدمة تصريح السفر الاستثنائي و أرفاق الأوراق التي تؤكد سبب السفر . يقوم المواطن أو الوافد بإرسال الطلب ومتابعة الرد علي ذلك .

الفئات المسموح لها بالسفر من المملكة والعودة إليها

فئه من يعملون في جهات رسمية كالموظفين الحكومين والعسكريون و المدنيون.

فئه العاملون في المنظومات الإقليمية والدولية وعائلتهم ومرافقوهم .

فئه العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية و الملحقيات السعودية في الخارج .

الفئات العاملة علي وظائف دائمة في منشئات عامة أو خاصة أوغير ربحية خارج المملكة .

فئه من لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة .

فئه العاملون في الملحقيات السعودية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية .

فئه رجال الأعمال التي يتطلب عملهم السفر للخارج لإنهاء أشغالهم الصناعية والتجارية، ومدراء التصدير والمبيعات الذي يتطلب عملهم زيارة عملائهم .

فئه المرضي الذي يستلزم علاجهم السفر خارج المملكة وخاصة مرضي السرطان والمحتاجون لزراعة الأعضاء بناءا علي التقارير الطبية المقدمة .

فئه الرياضيون المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية .

فئه من لديهم حالات إنسانيه،وبخاصة الحالتان الأتيتان :

لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج السعودية . وفاة الزوجة أو الزوج أو احد الأبوين أو احد الأبناء خارج المملكة .

وفي النهاية نرجو نكون قد اوضحنا كيفية الحصول علي التصاريح للسفر خارج السعودية والعودة إليها عبر منصة أبشر، وسيبدأ العمل بتنفيذ ما أشير إليه عن طريقة الحصول علي إذن السفر وذلك في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء 27 محرم 1442 هجرية و15 سبتمبر 2020 ميلادية،ويساهم رفع التعليق مساعدة الفئات المستثناة من المواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة العربية السعودية والخروج منها .