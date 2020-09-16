نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من خادم الحرمين بتعديل مكافأة نهاية الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدر اليوم قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين بتعديل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في التعليم العالي وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء السعودي عبر الاتصال المرئي والذي نتج عنه العديد من القرارات الهامة والعاجلة في جميع المجالات والعلاقات الدولية بين الدول والتي كان من أهمها تعديل مكافأة نهاية الخدمة والتي نصت على صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدة أتم 20 عام في الخدمة في الوظائف التعليمية الآتية (محاضر، مساعد، أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

استثناءات تعديل مكافأة نهاية الخدمة

وجاء في قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعض الاستثناءات والتي كان من أهمها أن يستثني من إكمال خدمة 20 عام من صدر في حقة قرار من مجلس الوزارة أو قرار ملكي بإلغاء الوظيفة أو التعين بوظيفة أخري أو من أصيب بالعجز الصحي، أو بلوغ السن النظامي للتقاعد أو في حالة الوفاة، فيما أعرب أن الصرف يكون من الجهة التي انتهت فيه خدمته.

ملخص قرارات خادم الحرمين الشريفين

وعقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين تم أصدار مجموعة من القرارات والتي شملت التالي: