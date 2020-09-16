نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوامر بفتح المنافذ ورفع التعليق جزئياً عن الطيران والسماح ل9 فئات بالسفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد أمس في يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر سبتمبر بعض القرارات الصادرة من قبل الملك السعودي حيث أدخل السرور على قلوب المواطنين والمقيمين ومن هم خارج المملكة ويرغبون بالعودة، فقد شمل القرار بعض الفئات المستثناه وفقاً لضوابط وشروط محددة، حيث يتم فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية ورفع التعليق بشكل جزئي عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية الأحد يسمح بالسفر إلى الخارج للموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين المكلفين بمهمات رسمية والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم والعاملين على وظائف دائمة خارج المملكة ومن لديهم صفات وظيفية في شركات تجارية خارج المملكة ورجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

السماح بالسفر للفئات المستثناة :

الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفين بمهمات رسمية العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم العاملون على وظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج المملكة ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة بناء على تقارير طبية وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء الطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقيهم من لديهم حالات إنسانية وبخاصة الحالتين الآتيتين :

لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة

وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة

8- المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة

9- المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

رفع التعليق جزئياً عن الطيران:

فقد أوضح البيان من خلال صفحة وزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن تعليق الرحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، علماً بأن هذا التعليق بشكل جزئي، بالإضافة إلى أن فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها، ويذكر أن الاستثناءات المذكورة لا تسري على الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي كورونا، ومن المقرر أن يتم رفع القيود بشكل كامل بعد تاريخ 1 يناير 2021 ليكون السفر والعودة وفق الإجراءات المتبعة من قبل جائحة كورونا.