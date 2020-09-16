نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آهل| تمويل شخصي بدون كفيل وبدون فوائد ورسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل هو تمويل شخصي بدون كفيل وبدون فوائد وبدون رسوم لدي بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية ويقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من المنتجات التمويلية المختلفة فيقدم تمويل الأسره وتمويل كنف وأيضاً يقدم منتج آهل بدون فوائد ومنتج آهل مقدم للمواطنين السعوديين من النساء والرجال موظفى القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومقدم أيضاً للمتقاعد وأرمله والمطلقة والمهجورة فمنتج آهل منتج للعملاء الذين قد سبق لهم وأن حصلوا على منتجات التمويل الإجتماعي وذلك لمساندة الأسر التي لديها العديد من المسئوليات شروط الحصول على منتج آهل يشترط أن يكون المتقدم للحصول على منتج آهل سعودي الجنسية

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على منتج آهل عمره لا يقل عن 18عام ولا يزيد عن 55عاماً

لا يزيد قيمة تمويل منتج آهل عن 60 ألف ريال سعودي

يشترط أن يكون الراتب للمتقدم لا يقل عن 2000 ريال

يشترط أن يقدم المتقاعد والموظف بالقطاع الخاص وربة المنزل والطالب تقديم كفالة ولكن الموظف الحكومي لا يشترط له كفيل أو غارم مزايا منتج آهل منتج آهل يتميز بأنه تمويل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

منتج آهل يتميز بأن قيمة التمويل تصل إلى 60 ألف ريال سعودي

منتج آهل يتميز بأنه تمويل بدون فوائد وبدون أي رسوم

منتج آهل يتميز بأنه تمويل تصل فترة السداد إلى 5سنوات

منتج آهل يتميز بأنه تمويل بدون كفيل لموظفي القطاع الحكومي فقط

منتج آهل هو تمويل مقدم للمواطنين السعوديين فقط طريقة الحصول على منتج آهل يتم الدخول على صفحة منتج آهل

ثم اختيار طلب التمويل

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة

يتم ارسال رسالة بالموافقة

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