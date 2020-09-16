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وزارة التعليم تعلن إنطلاق مسابقة مدرستي الرقمية التعليم الإلكتروني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تعلن إنطلاق مسابقة مدرستي الرقمية التعليم الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم اليوم انطلاق مسابقة مدرستي الرقمية التي تهدف فهم دور التعليم الإلكتروني “التعليم عن بعد” في المجتمع وتعزيز المشاركة الفعالة للأسر وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم كما اعلن الدكتور حمد أل شيخ وزير التعليم عن وضع معايير الإشراف والتحكيم في مسابقة مدرستي الرقمية والتي تتشكل من نائب وزير التعليم وعدد من أعضاء مسؤولي وزارة التعليم.

المشاركون في مسابقة مدرستي الرقمية

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أوضحت وزارة التعليم الفئات المشاركة في مسابقة مدرستي الرقمية والتي جاءت كالتالي:

  • الطلاب والطالبات.
  • الأسر وأولياء الأمور.
  • المهتمون بالإعلام.
  • منسوبي التعليم.
  • المهتمون بالتعليم الإلكتروني والتقنية.

مجالات مسابقة مدرستي الرقمية

ضمت مسابقة مدرستي الرقمية العديد من المجالات بداية من

  • مجال التعليم: والذي ضم تصميم محتوي تعليمى فى أحد العناصر التعليمية
  • مجال التدريب: والذي ضم تصميم محتوي تدريبي لشاغلي الوظائف التعليمية والتعليم عن بعد التعليم الإلكتروني.
  • مجال الإعلام والتثقيف: إنشاء محتوي تثقيفي يعكس تجربة المستفيدين من .

رابط مسابقة مدرستي الرقمية

أعلنت وزارة التعليم عن تحديد رابط على صفحة التواصل الاجتماعي تويتر خاص بمسابقة مدرستي الرقمية، كما أوضحت عن استقبال المدارس للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور المشاركين في المسابقة وفقا المجالات المذكورة سابقاً، حيث تقوم المدرسة ما ترشحة إلى رابط المنصة [email protected] على تويتر.

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