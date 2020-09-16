نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة اليوم الوطني السعودي 1442 أجمل المقولات والعبارات بمناسبة العيد الوطني 90 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهنئة اليوم الوطني السعودي 90 تكثر خلال تلك الفترة وخاصة بالتزامن مع موعد اليوم الوطني السعودي السنوي الذي تحتفل به السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، وبالتالي نستعرض مع قراء موقعنا اجمل رسائل اليوم الوطني والتي يمكن لقراء موقعنا اقتباسها والتغريد بها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، واليكم اجمل رسائل التهنئة باليوم الوطني السعودي لسنة 1442 هجرية. تهنئة اليوم الوطني السعودي 90 اقترب العيد الوطني يوم ٢٣ سبتمبر كُل عام ووطني العزيز يُعانق السّماء مجدًا ، ويحضن السّحاب قوة وفخرًا وعزًا، دُمتِ يا بلادي حُبًا وعشقًا لنا.

في الـثَـالـِث والعِـشرونّ مِـن سـِبتَمبـر هو العيد الوطني الذي يَحـكـي قِصَة عِشق وعز دامّت 90 عَـامّـاً من العزة والسمو للوطن.

علم وطني يزينها بلوه الأخضر فلو كان لي أن أرتديك عباءة، ثوباً وملفحة وتاجاً من ضياء لفعلت ياوطني، وسرت وكأنني في الأرض سيدة النساء. ما يجعلني أكتب تهنئة اليوم الوطني 90 هو الشعور بالانتماء إلى وطن قوي، وهذا الشعور يجعل الكرامة الإنسانية تتحقق في ذلك الانتماء ومن خلاله يتمسك الناس بأوطانهم حينما يعيشون بكرامة في تلك الأوطان يجدون العمل الشريف ويوفرون لقمة عيشهم. في اليوم الوطني كل عام وانتي بخير يا بلادي كل عام ووطني في تقدم .. حفظك الله وحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

عاماً يأتي و عاماً يمضي وكُل عام يُخلد حُب الوطن أكثر من الذّي مضى، ادام الله عزك يا وطني.

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