نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث حافز من موقع نفاذ بالخطوات لجميع المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتطرق إلى آلية وتفاصيل تحديث حافز بتسجيل دخول بوابة نفاذ بالخطوات، حيث تهتم المملكة العربية السعودية بالخريجين من الجامعات والمعاهد التعليمية المتنوعة، وتمنح الباحثين منهم عن عمل فرصًا للدعم والمساعدة، فتوفر لهم العديد من برامج التأهيل والتدريب التي تؤهلهم لدخول سوق العمل، كما تعد برامج تمنحهم إعانات ومنح مالية تمكنهم من البحث عن فرصة عمل، ومن هذه البرامج تسجيل حافز واحدًا من البرامج الوطنية التي تقدم للباحثين والعاطلين عن العمل.

ويمنح البرنامج مبلغ شهري كحافز للبحث عن العمل، وقد أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، إمكانية الدخول إلى طاقات البوابة الوطنية للعمل، أو من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، وهو ما يزيد من الثقة والأمان، وذلك تنفيذًا لرؤية المملكة التي تسعى إلى التحول الرقمي وتيسرعلى الاستفادة من خدمة طاقات.

تحديث حافز من نفاذ بالخطوات

يمكن لكافة المستفيدين من صندوق تنمية الموارد البشرية، الدخول إلى بوابة طاقات، من خلال بوابة نفاذ وذلك دون أن يضطر إلى إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ طاقات، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قيام المستخدم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الوطنية للعمل. يدخل المستخدم رمز التأكد الذي تم إرساله له، ويختار الخدمات المتاحة. تحديث بيانات حافز من خلال دخول نفاذ. يمكن تحديث البيانات عن طريق بوابة نفاذ باستخدام الخطوات التالية: الدخول إلى موقع البوابة الوطنية للعمل، ثم الضغط على خيار دخول، الموجودة أعلى الصفحة. ومن ثم يختار المستخدم تسجيل الدخول من خلال كلمة المرور، والرسالة التي تصله عن طريق هاتفه الجوال المسجل. يقوم المستخدم بإدخال رمز التأكيد الذي تم إرساله للمستخدم، ثم القيام بالضغط على دخول. يتم ارسال رسالة على رقم هاتف المستخدم المسجل في خدمة أبشر أعمال، ورمزالتحقق المرئي. ثم القيام بادخال الرمز، وبعده الضغط على متابعة.

تظهر للمستخدم رسالة تفيد بتم التحقق بنجاح، وبعدها يتم تسجيل دخول المستخدم إلى موقع نفاذ حافز، وينتظر المستخدم لوقت قليل وبعدها يتم تحويله إلى موقع طاقات، وصفحة تحديث البيانات، ويتحقق المستخدم من المعلومات الخاصة به، ثم يقوم بالضغط على ارسال لإتمام التحديث للبيانات.