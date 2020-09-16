نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حل الواجب منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا وتسجيل الدخول للتعليم عن بعد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيراً من الطلاب يسألون عن كيفية حل الواجب في منصة مدرستي التعليمية بعد أن أعلنت وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد 1442، ووضعت بروتوكولاً للسير خلاله من أجل الحصول علي خدمة تعليمية عالية وتقديمها للطلاب، كما جاء في خطة الدراسة عن بعد كيفية حل واجبات مدرستي إلكترونياً بكل سهولة، والتعرف علي حل الواجب في مدرستي بالخطوات الميسرة.

كيف احل الواجبات بمدرستي

يعتبر من أكثر الأسئلة التي يسأل عنها الطلاب هو كيف حل الواجب مدرستي 1442 بالخطوات وكيفية ارسال الواجبات عبر منصتي بكل سهولة، لذلك سنجيبكم علي تلك الأسئلة مع شرح مبسط لكيفية الدخول وإرسالها كذلك تسهيلاً علي الطلاب.

يقوم الطلاب بعملية إرسال واجب اليوم عن طريق الدخول إلي المنصة إلكترونياً schools.madrasati.sa، ويكون طريقة حل واجبات الطالب بالخطوات الآتية:-

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الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من خلال الرابط، schools.madrasati.sa.

يمكن كذلك الدخول من خلال تطبيق توكلنا مدرستي، واختيار بيانات المنصة.

يتم الذهاب إلي مقرراتي.

يجب اختيار المادة أو المقرر لحل الواجبات.

يتم اختيار الواجبات بالأيقونة، ومعرفة الواجب المطلوب لحله.

الضغط علي بيانات الواجب، واختيار أيقونة حل واجبي.

بالنهاية يتم الضغط علي إظهار النتيجة.

تظهر للطالب نتيجة حل الواجب وتكون تلقائية، باستخدام نظام التصحيح التلقائي.

أهم ما يميز حل واجب منصة مدرستي، أنه يتم مراجعة حل الواجبات على منصة مدرستي من قبل المعلم، ويمكن أن يعطي عدد من الملاحظات إذا تطلب الأمر، وعلى الطالب أن يهتم بشكل كبير على الملاحظات التي تم وضعها من قبل المعلم، والإرسال يستمر يومياً للطلبات الدراسية.

فيديو شرح حل الواجب في مدرستي

يوضح الفيديو المقبل خطوات مبسطة للحل والاستخدام.

دخول منصة مدرستي لحل الواجب المدرسي

يمكنكم الآن بعد أن تعرفنا علي طريقة حل الواجبات مدرستي 1442 بكل سهولة، نتعرف علي كيفية دخول المنصة التعليمية عن طريق تطبيق توكلنا مدرستي، وبعدها يمكن تطبيق السابق شرحه والعمل علي إرسال حل واجب منصتي بكل سهولة.