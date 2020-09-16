أفضل طرق الاستثمار قصير الأجل في البنوك والشركات السعودية 2020

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عمر شويل - جدة الكثير من المستثمرين يبحثون عن أدوات استثمارية تضمن له الحفاظ على أمواله مع تحقيق فوائد جيدة، ويعتبر الاستثمار قصير الأجل هي الحل الأفضل للمستثمرين لحماية الأموال واستثمارها والحصول على ربح جيد، وفي نفس الوقت تتيح للمستثمر إمكانية الوصول لأمواله عند الحاجة بدون أي صعوبات، مع تجنب المجازفة باستثمار الأموال من خلال الأدوات عالية المخاطر، والتي قد تحقق ربح أكبر ولكن احتمالات التعرض للخسارة تصبح أكبر، وفي موضوعنا اليوم سوف نقدم لكم أفضل الأدوات الاستثمارية قصيرة الأجل في البنوك والشركات السعودية للعام الحالي 2020.

أفضل طرق الاستثمار قصير الأجل في المملكة 2020

صناديق سندات الشركات قصيرة الأجل

هي مجموعة من سندات الشركات التي تخص العديد من الشركات الكبري من القطاعات المختلفة لتمويل أعمالها الاستثمارية، وهي أداة استثمارية آمنة تماماً يتم دفع أرباحها بشكل منتظم على فترات محددة خلال السنة، ويعتبر احتواء صندوق السندات على استثمارات عدة من شركات مختلفة هو السبب الرئيسي في الاستثمار الآمن لتلك الأداة، لأنه في حالة ما إذا كان أداء بعض السندات سلبياً، فإن تأثيره على العائد الكلي سيكون قليلاً.

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معدل مخاطر الاستثمار في صندوق سندات الشركات

احتمال الخسارة عند الاستثمار قصير الأجل في صندوق سندات الشركات موجود قائم، ولكن الاحتمالات ضعيفة للغاية حيث تميل هذه السندات إلى أن تكون آمنة جداً.

ينصح بشراء مجموعة مختلفة لعدة شركات من قطاعات مختلفة وبذلك يقل معدل الخسارة إلى الصفر.

ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة لا يؤثر على سعر السندات، حيث يوفر صندوق سندات الاستثمار قصير الأجل أقل قدر من التعرض لمخاطر تغير أسعار الفائدة.

حسابات التوفير بهدف الاستثمار قصير الأجل

يعتبر من الخيارات الآمنة في الاستثمار قصير الأجل، حيث تقوم البنوك السعودية بدفع أرباح بسيطة نسبياً على المبلغ الذي يتم إيداع بالحساب المصرفي للعميل، ويتم دفع فوائد الحساب وإضافتها بشكل منتظم ودوري، ولكن ينصح بعمل مقارنة بين حسابات التوفير والاستثمار المقدمة للأفراد لدى البنوك قبل فتح الحساب، وذلك لتحديد أفضل حساب توفير من حيث الأرباح والإجراءات اللازمة لفتح الحساب والرسوم والعمولات.

معدل المخاطر المتوقعة

يعتبر الاستثمار قصير الأجل من خلال فتح حساب توفير خيار آمن وأداة استثمارية مضمونة وليس هناك أي خطر حقيقي على الأرصدة التي تم إيداعها.

بعض البنوك تقوم بوضع بعض الشروط على العميل حتى يكون حسابه مؤهلاً لجني الأرباح على المبالغ المودعة.

ينصح بالاطلاع المستمر والمتابعة الدائمة لأنظمة وقرارات البنك، حيث تقوم بعض البنوك بفرض رسوم وعمولات متغيرة على على حساب التوفير.

صناديق السندات الحكومية قصيرة الأجل

تشبه صناديق السندات الحكومية نظيرتها في سندات الشركات، غير أن الشركات المطروحة تكون تابعة للجهات الحكومية، ويعتبر الاستثمار في السندات الحكومية من طرق الاستثمار الأكثر انتشارا وتداولاً في السوق العالمية.

المخاطر

بما أن الاستثمار في هذه السندات الحكومية سيكون قصير الأجل فإن مخاطر التغير في أسعار الفائدة.

الاستثمار في سندات الشركات الحكومية آمن ومنخفض المخاطر؛ لأن الشركات تعمل تحت رعاية الحكومة.

سندات الخزينة

يعتبر الاستثمار في سندات الخزينة من أفضل طرق الاستثمار قصير الأجل ، حيث يستطيع المستثمر استثمار أمواله عبر شراء أذونات خزينة يقوم بتحديدها تماشياً مع حاجته والتزاماته، وسندات الخزينة تعتبر آمنة ومدعومة بوعد الحكومة بسداد الأموال، وتصدرها الحكومة بنسبة عالية من الأرباح والفوائد، وذلك بدعم من التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية.