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استبعاد قائمة أول سيدة مرشحة لرئاسة أحد الأندية في المملكة

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biladi 0 تبليغ

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بلادي – متابعات:اعتمدت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة والناخبين الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية لنادي القلعة، التي ستعقد يوم الأربعاء الموافق 13/ 2 /1442هـ.

وأعلنت اللجنة استبعاد قائمة أول سيدة مرشحة لرئاسة أحد الأندية في المملكة، وهي القائمة الثانية التي تضم عواطف بن أحمد السهو، وياسر بن أحمد السهو وآخرين، بسبب عدم تقديم مرشحي القائمة خطاب طلب الترشح وفقا للمادة 70 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وخاطبت اللجنة نادي القلعة بأسماء المرشحين والمستبعدين والناخبين الذين يحق لهم التصويت، منوهةً بفتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في 28/ 1/ 1442هـ لمدة ثلاثة أيام على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات.

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