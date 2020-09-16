نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة سكني 1442 برنامج حلول التملك sakani وزارة الإسكان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة سكني 1442 من المواقع الالكترونية التي يزداد البحث عنها من مواطني المملكة العربية السعودية، كما أفاد الموقع بأن أكثر من 253 ألف أسرة استفادوا منذ عام 2020م من وزارة الإسكان السعودية، ونحو 29 ألف أسرة استفادوا من برنامج سكني خلال حلول التملك، وتعد منصة سكني أحد الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتسهيل حجز الأراضي أو تملك الوحدات السكنية وغيرها من الخدمات الخاصة بالإسكان، لهذا سوف نتعرف على طريقة التسجيل في منصة سكني والأوراق المطلوبة.

آلية التسجيل في منصة سكني 1442 السعودية

يتطلب برنامج حلول التملك للاستفادة من برنامج سكني التسجيل بالموقع الالكتروني، وإنشاء حساب، فقد استفاد من برنامج حلول التملك سكني أعداد كثيرة وفق الإحصائية التي وضعها البرنامج عن شهر أغسطس 2020 الماضي موضحاً بان البرنامج مستمر لتقديم التسهيلات.

خطوات التسجيل في برنامج سكني 1442

في حالة سابقة إنشاء حساب يتم الدخول بالضغط على زر تسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة:

رقم الهوية الوطنية

والضغط على أنا لست روبرت

ثم التالي

أو الدخول ببيانات منصة النفاذ الموحد

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التسجيل جديد في منصة سكني 1442

في البداية يتم الدخول على رابط منصة سكني من الرابط السابق

يضغط على زر تسجيل الدخول.

يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

يجب قراءة كافة الشروط والأحكام قبل الضغط على الموافقة.

يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

سوف تصل إليك رسالة نصية تؤكد إتمام عملية التسجيل بنجاح.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم السكني

لكل من يرغب في الحصول على دعم سكني عليه تجهيز الأوراق التالية:

يتم تقديم التعريف بالراتب الشهري الذي يحصل عليه الشخص.

تقديم السجل المدني الخاص بالمتقدم.

تقديم إقرار العائلة.

تسليم شهادة وفاة.

المميزات التي يوفرها موقع سكني

من يسجل في برنامج حلول التملك سكني فإنه يستطيع الحصول على الخدمات التالية:

إمكانية الحجز للأراضي السكنية وإبرام العقود بشكل إلكتروني.

إمكانية حجز وحدات سكنية بشكل إلكتروني.

الاطلاع على النماذج الخاصة بالوحدات السكنية.

الاستفادة من خدمات المستشار العقاري.

التعرف على التصاميم الهندسية الخاصة بالأبنية.

إمكانية الحصول على العروض التمويلية التي يتم تقديمها واختيار المناسب منها.

يتم إصدار شهادة خاصة بضريبة القيمة المضافة على السكن الأول.

شروط الحصول على الدعم السكني

يجب أن يكون المتقدم للحصول على السكن سعودي الجنسية أو مقيم في المملكة مع أسرته.

أن لا يمتلك المتقدم أي دعم في آخر خمس سنوات ماضية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن أربعة وعشرين عام.

هذه خطوات سهلة وبسيطة لطريقة التسجيل في منصة سكني بالخطوات، مع معرفة الأوراق والمستندات اللازمة لمن يريد التسجيل في الموقع والحصول على سكن مقدم من الإسكان السعودي.