ولي عهد البحرين يتطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا

بلادي – الرياض : تطوع ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا (كوفيد- 19).

ووثقت صورة نشرتها وكالة أنباء البحرين، اليوم (الأربعاء) الأمير سلمان بن حمد وهو يقوم بإجراءات التجارب السريرية بمساعدة إحدى منسوبات الفريق الطبي المشرف على هذه التجارب.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للصحة في البحرين كان قد دشن في أغسطس الماضي المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع القائمين على التجربة في دولتي الإمارات والصين.