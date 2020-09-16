نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرباح منتظمة لدى حساب الاستثمار المشترك مصرف الراجحي | المميزات والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق مصرف الراجحي نوع جديد من أنواع الحسابات إلى جانب الحساب الجاري وهو حساب الاستثمار المشترك ، وهو حساب مصرفي تم تصميمه خصيصاً حتى يستطيع العميل بسهولة القيام باستثمار أمواله ومدخراته على أساس المضاربة المشتركة، حيث يقوم العميل أو صاحب الحساب بتفويض البنك باستثمار هذه الأموال في برامجه التمويلية والاستثمارية، و في نهاية مدة الاستثمار التي يختارها العميل، يحصل صاحب حساب الاستثمار المشترك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على نسبة من عائد هذه البرامج والأعمال التمويلية.

حساب الاستثمار المشترك​ لدى مصرف الراجحي

مميزات حساب الاستثمار المشترك

يمنح مصرف الراجحي الحرية لصاحب الحساب في اختيار مدة الاستثمار المرغوبة ما بين شهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، وعام مع إمكانية التجديد التلقائي للحساب.

يبلغ الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار 3000 دينار أردني أو ما يعادل 15,900 ريال سعودي تقريباً.

يتم إعلان الأرباح من قبل البنك بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر.

المستندات المطلوبة:

اشترط مصرف الراجحي عدد من المتطلبات والمستندات اللازمة حتى يتمكن العميل من فتح حساب الاستثمار المشترك وهي:

يجب أن يكون لدى العميل بطاقة هوية شخصية سارية الصلاحية أو شهادة تعيين بالنسبة للعسكريين. يجب أن يقوم العميل بإحضار فاتورة مياه أو كهرباء كوثيقة إثبات سكن، بالاضافة إلى عقد الإيجار في حالة ما إذا كان العميل مستأجرا. يجب أن يكون لدى العميل صندوق بريد ورمز بريدي. إحضار وثائق أو خطابات إثبات بمصادر الدخل اشهري للعميل. يحق للبنك طلب أية وثائق إضافية من العميل إذا ما تطلب الأمر ذلك. للإطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى التواصل على مركز الاتصال هاتف مصرف الراجحي 966920000549+، أو عبر زيارة اقرب فرع.

نسب المشاركة في الأرباح وتوظيف المال في حساب الاستثمار المشترك

نسبة المشاركة في الأرباح

حدد بنك الراجحي حصة العميل من الأرباح مشاركاً بصفته رب مال بنسبة %70.

فيما حدد البنك حصة العميل من الأرباح مشاركاً بصفته مضارباً بنسبة %30.

أرباح منتج الاستثمار المشترك “دينار” للربع الأول من 2020

بلغ الحد الأدنى لنسبة توزيع الأرباح على صاحب الحساب 2.01%.

فيما بلغ الحد الأقصى لنسبة توزيع الأرباح على صاحب الحساب 5.01%

ارباح حساب الاستثمار المشترك “دولار” للربع الأول​ من 2020

بلغ الحد الأدنى لنسبة توزيع الأرباح على صاحب الحساب 0.53%.

فيما بلغ الحد الأقصى لنسبة توزيع الأرباح على صاحب الحساب 1.8%.

نسبة توظيف الأموال

تتغير نسبة توظيف الأموال في منتج الاستثمار المشترك، وتختلف باختلاف مدة الاستثمار المرغوبة والمبلغ الذي تم استثماره كما يلي: