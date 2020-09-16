ما علاج استمرار فقدان حاسة الشم لمن تعافى من كورونا؟ متحدث “الصحة” يجيب

بلادي – الرياض :أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أن استعادة حاسة الشم لمن تعافى من كورونا قد تستغرق وقتا في بعض الحالات.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحي الذي عُقد اليوم (الأربعاء)، أن تكرار استنشاق بعض الروائح المتعددة قد يساعد في استعادة حاسة الشم مرة أخرى.
أما فيما يتعلق بإعفاء المتعافين من كورونا من الفحص عند السفر لخارج المملكة، فقد أكد المتحدث أن ما يتعلق بالدخول أو الخروج من المملكة ومنها الفحوصات سيتم وفقا للضوابط والشروط التي تم وضعها مسبقا.
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