نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العمل الحر نفاذ | تمويل 60 ألف ريال لمشروعك الخاص من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر نفاذ كأول منتج تمويلي متخصص في تمويل الأعمال الحرة، ويستهدف المواطنين العاطلين عن العمل أو الراغبين في تنمية مشاريعهم أو من يرغب في إنشاء مشروع إضافي لزيادة الدخل

قرض العمل الحر نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

منتج نفاذ يستهدف كما تعرفنا فئة العمل الحر مع اختلاف نوع العمل، يوفر القرض فرصة لفتح مشروع جديد وخلق فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة في المملكة، كما يمكن استغلاله من قبل أصحاب المشاريع لزيادة مساحة نشاطهم التجاري، ولا يمكن هنا النظر لقيمة القرض على أنها قيمة كليه بل في بعض الحالات قد تكون مساعدة لنمو المشاريع.

القرض هو واحد من عدة قروض يقدمها البنك وهذه القرض الأخرى مثل قرض آهل.

وثيقة العمل الحر

بالتعاون مع شركة عمل المستقبل ووزارة الموارد البشرية السعودية تم إطلاق قرض العمل الحر نفاذ والي يجب للحصول عليه أن يكون العميل قام بإصدار هذه الوثيقة.

ماهي وثيقة العمل الحر ؟

وثيقة يحص عليها المواطن الذي يمتلك مهارة أو معرفة في مجال محدد ويقوم بتقديم خدماته مقابل عمل مؤقت باليوم أو الساعة أو بيع الخدمة منفردة ويحصل مقابلها على دخل من عدة عملاء وجهات.

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الحصول على وثيقة العمل الحر:

يممكن الحصول على هذه الوثيقة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي والموارد البشرية عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على موقع العمل الحر التابع لوزارة الموارد البشرية.

اختر “سجل معانا”.

قم بإنشاء حساب بإدخال رقم الجوال وكلمة المرور.

بعدها خطوة توثيق الهوية وتأكيد رقم جوال أبشر.

اختيار وظيفة العمل الحر المناسبة ومتطلبات ممارسة المهنة.

وسيتم تحميل الوثيقة بها اسم المتقدم بعد الموافقة عليها.

شروط قرض العمل الحر نفاذ

فئة العمل الحر غالبًا ما يكون غير موظفين ولا يملكون ضمانات للحصول على قرض من أي جهة لذا جاءت شروط بنك التنمية (بنك التسليف) متوافقة مع هذا المبدأ كما سنتعرف من شروط القرض وهي على النحو التالي:

أولاً أن يكون العميل سعودي الجنسية.

عمر العميل من 18 عامًا حتى60 عامًا ، ومسار النقل التشاركي يبدأ من 21 عامًا.

الحصول على وثيقة العمل الحر كما ذكرنا.

فحص ائتماني سليم وعدم وجود قروض متعثرة.

إذا كان العميل غير موظف يتم تقديم كفالة من موظف.

إذا كان موظفًا لا يتعدى قيمة الراتب 14 ألف ريال سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

يتم تسديد قيمة التمويل على المدة التي يختارها العميل حتى 5 سنوات فترة سداد.

طريقة التقديم على قرض نفاذ

تمر عملية التقديم على أي قرض في بنك التنمية الاجتماعية بعدة مراحل وتأخذ وقت قد يصل إلى شهر ولكن تمويل نفاذ هذه المرة أكد البنك أنه خطوات تحويل القرض منذ التقديم حتى تحويل الأموال سيأخذ من 5 إلى 7 أيام فقط، وخطوات التقديم هي على النحو التالي:

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية.

اختيار “التقديم الإلكتروني” من منتصف الصفحة.

يتم إدخال البيانات الشخصية فقط في هذه الخطوة وهي ( رقم الهوية – رقم جوال أبشر – العنوان الوطني – رقم الأيبان – باقري البيانات).

بعد الحصول على الموافقة المبدئية من البنك يتم إرسال رسالة بالمستندات المطلوبة، بعدها يتم طباعتها وإرسالها إلى البنك للتحقق من الأهلية، بعدها يتم تحويل قيمة التمويل على حساب المستفيد.