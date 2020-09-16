نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم جوال حساب المواطن المجاني 1442 لتلقي الشكاوى الإلكترونية على مدار الساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ حساب المواطن تلقي الاعتراض على الدفعة السابقة من خلال رقم جوال حساب المواطن المجاني ومن خلال رابط الاعتراض على الدفعات ومن خلال موقع صوتك مسموع وأي من الطرق السابقة يمكن استخدامها لتقديم الاعتراض على الدفعة ولكن قبل ما تقدم على الاعتراض قم بمراجعة حسابك فيمكن أن يكون سبب عدم تحديث بيانات حساب المواطن هي السبب في ظهور مشكله في احتساب الدفعة وربما لم تطلع على شروط البرنامج الجديدة وبعد التأكد من عدم وجود أي مشكله قم بتقديم الطعن على الدفعة.

رقم جوال حساب المواطن المجاني الموحد

من خلال رقم موحد واحد و هو 19912 يمكن لجميع المسجلين لدى البرنامج من تقديم الشكاوي على الدفعات وعلى أي من المشاكل التي تواجه المشاركين خلال التسجيل أو تحديث البيانات ، ليس الرقم المجاني الموحد هو فقط الطريقة الأوحد لتقديم الاعتراض ولكن هناك حساب تويتر والذي بمقدوركم طرح الأسئلة وانتظار الإجابة من فريق الدعم المتواجد على مدار الساعة.

موعد استقبال الشكاوي والإقتراحات عبر الرقم المجاني

مواعيد تلقي مكالمات الاعتراض على دفعات حساب المواطن فريق الدعم من خلال الرقم المجاني متواجد من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء ما عدا يومي العطلة الرسميه وهما الجمعة والسبت.

الاعتراض الإلكتروني له عدة مواقع وكان أخرهم هو موقع صوتك مسموع، من خلال الدخول إلى الموقع يمكنكم التواصل بالمراسلة مع فريق الدعم وتوجيه الأسئلة المباشرة وهي مفيدة في مشاكل تحديث البيانات ومشاكل الدخول وبعض المشكلات الوقتيه، أما عن الأسئلة وانتظار الإجابة فيفضل طرح الأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال صفحة البرنامج الرسميه.