نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات رفع طلب سفر الحالات الاستثنائية خارج المملكة عبر منصة أبشر .. عاجل في المقال التالي
عمر شويل - جدة أتاحت المملكة للمواطنين تقديم طلب سفر الحالات الاستثنائية إلى خارج الأراضي السعودية من خلال منصة أبشر للأفراد؛ وذلك من خلال قيامهم بخطوات بسيطة للغاية.
خطوات رفع طلب سفر الحالات الاستثنائية عبر أبشر
يجب على المواطن الذي يعاني من حالة استثنائية تدفعه للسفر خارج الأراضي السعودية القيام بهذه الخطوات لتقديم طلب السفر على منصة أبشر؛ وهي
- الولوج إلى الحساب الشخصي على منصة أبشر للأفراد.
- اختيار أيقونة خدماتي؛ ثم اضغط على الجوازات.
- اضغط على خانة مركز الرسائل والطلبات للجوازات؛ ثم اختار تفاصيل الطلب.
- اختار المديرية العامة للجوازات.
- اضغط على خانة خدمة تصاريح السفر الاستثنائية؛ ودون كافة التفاصيل المطلوبة في الطلب مع إرفاق الوثائق المطلوبة.
- اضغط على أيقونة تقديم الطلب؛ ثم المتابعة.
الشروط المطلوبة لسفر الحالات الاستثنائية
والجدير بالإشارة أن منافذ ومطارات السعودية قد استقبلت منذ أمس الثلاثاء المسافرين العائدين والمغادرين من أصحاب الحالات الاستثنائية عقب استيفائهم للشروط والضوابط التي صرحت عنها وزارة الداخلية؛ ومن ضمنها:
- تقديم تقرير طبي مثبت فيه عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وفقًا لتحليل حديث مجري في جهة موثوقة خارج السعودية.
- أن يكون التحليل قد أجري قبل وصوله إلى الأراضي السعودية ب 48 ساعة.
فئات الحالات الاستثنائية المسموح لها بالسفر
حددت الحكومة السعودية فات معينة يسمح لها بالسفر خارج الأراضي السعودية أو العودة إليها؛ ومن ضمها:
- الموظفين في القطاع الحكومي أو العسكري أو المدني ذو تكلفات لأداء مهمات رسمية.
- الموظفين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية وملحقات المملكة في الخارج.
- الموظفين في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى عائلاتهم ومرافقيهم.
- الموظفين الدائمين في الجهات العامة أو الخاصة أو غير ربحية خارج الأراضي السعودية بالإضافة إلى الموظفين في شركات أو مؤسسات التجارية خارج الأراضي السعودية.
- رجال الأعمال الذين تدفعهم ظروف عملهم السفر خارج البلاد لإنهاء أعمالهم التجارية والصناعية.
- الحالات المرضية الذين تتطلب حالاتهم السفر إلى الخارج لاستكمال علاجهم بحسب التقارير الطبية وخاصة مرضي السرطان، والمرضي المحتاجين لزراعة الأعضاء.
- الطلاب في البعثات التعليمية، و الطلاب الدارسين في الخارج، والملتحقين في برامج الزمالة الطبية الذين يلزم استكمال دراستهم أو تدريبهم السفر خارج البلاد.
- أصحاب الحالات الإنسانية مثل لم شمل الأسرة مع عائلتهم المقيمة خارج البلاد أو وفاة أحد أقارب الدرجة الأولى كالزوج أو الزوجة أو أحد الآباء أو أحد الأبناء في الخارج.
- المواطنين المقيمين خارج الأراضي السعودية ومرافقيهم بشرط امتلاك ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.
- المشاركين في البعثات الرياضية الرسمية سواء كانت إقليمية أو دولية؛ ويتضمن ذلك اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خطوات رفع طلب سفر الحالات الاستثنائية خارج المملكة عبر منصة أبشر .. عاجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.