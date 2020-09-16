فرض غرامة لغسل السيارات في الأماكن العامة تصل 100 ريال بالمملكة

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عمر شويل - جدة فرض غرامة لغسل السيارات في الأماكن العامة تصل 100 ريال، قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بفرض عقوبات عند غسل وتنظيف السيارات في الأماكن العامة بمبلغ يصل إلى 100 ريال سعودي بالمملكة، حيث أوضحت أمانة العاصمة المقدسة من خلال الحساب الخاص بها على موقع تويتر إلى أهمية تنظيم حملة لكي تتمكن من القضاء على ظاهرة غسيل السيارات العشوائي في أي مكان.

من جهة أخرى قامت وكالة البلدية متمثلة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة بعمل حملة على جميع المنشآت الخاصة بتأجير السيارات حتى تتمكن من معرفة مدى التزامها بكافة الضوابط التي تم بتحديدها لوقوف المركبات العائدة، وكذلك لإمكانية معرفة مخالفات غسل المركبات في الأماكن التي لم يتم السماح بها.

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وبالتالي سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات عند وجود منشآت مخالفة بالإضافة إلى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عند المخالفة،وقد أعلنت قبل ذلك وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة عن محطة وقود في نطاق البلدية وذلك بسبب عدم القيام بتجديد التراخيص، وهذا الأمر يكون من ضمن الجولات الرقابية التي يتم تنفيذها على جميع محطات الوقود لإمكانية تطبيق كافة الاشتراطات البلدية.

رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر عبد الرحمن المالكي بتوضيح أن الفرق الرقابية قامت بدء الحملات الميدانية والتفتيش في جميع محطات الوقود داخل هذه المنطقة، وتم إغلاق محطة وقود بكامل المرافق الخاصة بها وذلك بسبب عدم وجود تجديد ترخيص المزاولة.

حيث أكد أن هناك لجنة فنية على مستوى كبير تتابع محطات الوقود والمناطق التابعة لها للتأكد من سلامتها، ومعرفة أن كافة المواصفات التي تم تحديدها في اللوائح البلدية متواجدة.