نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار في محطة محروقات بريف الحسكة في سوريا في المقال التالي
وقالت وكالة "سانا" إن ثمة أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار الذي وقع في محطة علي آغا في المنطقة، دون أن ترد تفاصيل عن طبيعة الانفجار، وأسبابه.
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