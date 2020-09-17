نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب الضمان الاجتماعي: شهر صفر الهجري تكون بدايته يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020 ميلادياً، ومن الموقع تقديم راتب الضمان لصباح يوم الخميس في ساعاته الأولى، لأن يوم الجمعة هو يوم عطلة رسمية، ولأن صرف راتب الضمان يكون في أول الشهر الهجري، ولكن صادف يوم الصرف يوم عطلة، فسيتم تقديم الإيداع ليصبح يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة العطلة.

راتب الضمان الاجتماعي وتحديث البيانات

راتب الضمان الاجتماعي: وزارة الموارد البشرية نبهت سابقاً على كل من مستفيدين راتب الضمان الاجتماعي تحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأوضحت ذلك على حسابها في تويتر بالمسارعة في تحديث البيانات، من خلال موقع الوزارة لجميع المستفيدين

راتب الضمان الاجتماعي ورفع دعم برنامج الحقيبة المدرسية للطلاب لمبلغ أعلى

قد سبق وأنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت برفع دعم برنامج الحقيبة المنزلية، والزي المدرسي للطلاب الذين يلحقهم الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي، وذلك الرفع من مبلغ قيمته 120 ريال سعودي، إلى مبلغ ألف 1000 ريال سعودي، وهذا يكون بصيغة استثنائية في هذا العام الدراسي لسنة 1442، وحتى يستطيع أولياء أمور هؤلاء الطلاب شراء الأجهزة اللوحية لجميع أبناءهم، ولكي يتابعوا عملية التعليم عن بعد لهذا العام التكنولوجي الجديد في العملية التعليمية الرقمية من خلال منصة مدرستي، وكان هذا مساعدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأولياء الأمور بالمملكة، حتى يتم المساهمة معهم في هذه العملية التعليمية الحديثة بدون عناء وتعب من المصاريف على عملية التعليم عن بعد.