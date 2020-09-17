نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اندلاع حريق هائل في محافظة ميسان بمكة المكرمة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إمارة منطقة مكة، اندلاع حريق في مجموعة أشحار بجبل "عمد" في مركز ثقيف بمحافظة ميسان، في مكة المكرمة. وأشارت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن أجهزة الدفاع المدني في ميسان تباشر حريقا اندلع بمجموعة أشجار في جبل " عمد " بمركز ثقيف، ولازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.

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