نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفويض الإلكتروني من الإدارة العامة للجوازات وخطوات الاستفادة من الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة التفويض الإلكتروني ، أعلنت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن إتاحة خدمة التفويض الإلكتروني وذلك عبر موقعها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتهدف تلك الخدمة إلى إمكانية أن يقوم شخص بتقويض شخص آخر نيابة عنه لمراجعة إدارة الجوازات وذلك أثناء انشغال هذا الشخص.

خدمة التفويض الإلكتروني وأهم الخدمات المتاحة من خلالها

إصدار هوية مقيم.

تجديد الإقامة للمقيم.

الإبلاغ عن فقدان أو تلف جواز السفر.

إصدار وإلغاء تصاريح السفر للتابعين.

استلام المقيم للإقامة بعد الطباعة.

إبلاغ المقيم عن فقدان هوية المقيم.

إبلاغ المقيم عن فقدان جواز السفر.

إبلاغ عن تغيب أو هروب العمالة.

إمكانية إضافة تابع.

إمكانية حذف تابع.

التحويل من تابع إلى رب أسرة.

إمكانية تغيير المهنة.

إمكانية نقل خدمات.

نقل معلومات.

إصدار جواز السفر.

تجديد جواز السفر.

تمديد تأشيرة الزيارة.

استلام الجواز.

تسجيل خرج ولم يعد.

شروط الاستفادة من الخدمة الإلكترونية المقدمة

أعلنت الإدارة العامة للجوازات رداً على أحد الاستفسارات الواردة إليها من أحد المستفيدين بخصوص شروط الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني حيث قالت الإدارة أن هناك شرطان يجب توافرهما للاستفادة من الخدمة وهما كالتالي:

الشخص الذي يتم التفويض إليه يجب أن يكون حاملاً للهوية الوطنية سارية المفعول.

يجب أن يكون الشخص المفوض إليه لديه حساب خاص في منصة أبشر وذلك حتي يتمكن من مراجعة الإدارة العامة للجوازات.

خطوات الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني

يتم الدخول إلى منصة أبشر.

ثم بعد ذلك عليك اختيار خدماتي.

ثم قم بالضغط على خيار إدارة التفويض.

بعد ذلك قم بالضغط على تفويض مراجعة قطاع.

قم بكتابة وتسجيل معلومات الشخص المفوض له.

سيتم إرسال رسالة نصية على جوالك بها رمز التحقق.

قم بكتابة رمز التحقق الوارد في جوالك.

ثم يقوم المفوض له بقبول رسالة الرقم المرجعي وذلك وفقاً للإدارة العامة للجوازات.

هذا وقد أكدت الإدارة العامة للجوازات على أن هذه الخدمة متاحة فقط للمواطنين السعوديين وذلك بعد استقبال من أحد المستفيدين حيث قال هل تقدم هذه الخدمة للمقيمين من العمالة المنزلية أم تقدم لصاحب العمل فقط.