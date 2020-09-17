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عمر شويل - جدة الشؤون البلدية خطوات الحصول على تصريح إقامة منصة بلدي عبر الإنترنت، قد أوضحت وزارة الشئون البلدية والقروية عن كافة الخطوات التي تساعدك الحصول على تصريح إقامة فعالية من خلال منصة بلدي الإلكترونية، حيث أوضحت الشؤون البلدية من خلال إنفوجرافيك الذي تم نشره على موقع تويتر عبر الإنترنت من خلال الحساب الخاص بها عن إمكانية الحصول على تصريح إقامة فعالية من خلال الولوج إلى منصة بلدي الإلكترونية وتحديد خدمة تصريح إقامة فعاليات ثم تقوم بكتابة كافة البيانات الخاصة بالطلب.

حيث يتم تسجيل الدخول إلى منصة بلدي عبر الإنترنت وتحديد خدمة تصريح إقامة فعاليات ثم تضيف كافة البيانات المطلوبة منك والتأكد من كتابتها بشكل صحيح، ثم تبدأ بطباعة الترخيص من منصة بلدي وتقوم بسداد الرسوم المطلوبة بعد اعتماد الأمانة.

هذا وقد أعلن وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية عن إطلاق مشروع تحسين بيئة الأعمال وذلك للعمل على تسهيل كافة الشروط واللوائح البلدية وتحسين المشهد الحضاري، حيث أكد جدا أنه سوف يتم اعتماد الاشتراطات البلدية لصالونات الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي وذلك من خلال المشاركة مع وزارة القطاع الخاص للمواطنين وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال.

وبالتالي أوضحت المزارع أن الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاط الحلاقة الرجالية سوف تتضمن نشاط حلاقة الأطفال والتصريح بخدمة المنازل، وسوف تكون تحت قائمة فحص التقييم الذاتي لمتابعة هذه الأنشطة من خلال منصة بلدي يتم العمل على زيادة الشفافية وإمكانية حماية كل النشاطات والمستثمر في نفس الوقت.