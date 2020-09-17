نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة| تمويل شخصي فوري بلا حاجة لتحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي فوري بلا حاجة لتحويل الراتب لدي منصة سلفة فتقدم منصة سلفة أسرع تمويل شخصي لكي يتماشى مع احتياجات العملاء المالية المختلفة وهذا التمويل الشخصي له العديد من المميزات فهو تمويل متفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وتعتبر منصة سلفة هي أول منصة سعودية مصرحة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة وتقدم منصة سلفة العديد من الخدمات التمويلية المميزة للعملاء ومنها التمويل الشخصي الفوري وبدون تحويل الراتب

مزايا التمويل الشخصي

يتميز التمويل الشخصي لدي منصة سلفة بمجموعة من المميزات التى تجعله الأفضل فهو تمويل شخصي متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة

يتميز هذا التمويل بأنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتميز هذا التمويل بانه تمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب

يتميز هذا التمويل بسرعة في الإجراءات

ويتميز بالسداد الميسر

خطوات التسجيل

يتم الدخول على موقع الرسمي لمنصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

يتم اختيار التمويل واستكمال جميع البيانات المطلوبة

سوف تصل إليك رسالة بتأكيد التسجيل

يتم تحديد مبلغ التمويل وفترة السدادوتحديد طريقة السداد

شروط الحصول على التمويل

حددت منصة سلفة التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي مجموعة من الشروط والأحكام التي لابد من أن تتوافر في المواطن السعودي المتقدم لكي يستطيع الحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى منصة سلفة

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18عام

لابد ان يكون المتقدم يقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية

لابد ان يكون المتقدم قد قضي مدة 6أشهر فى العمل

خدمة عملاء منصة سلفة

وفرت منصة سلفة خدمة عملاء تساعد العملاء فى أختيار أفضل المنتجات التمويلية المختلفة والرد على أى إستفسار خاص بمنتجات منصة سلفة من خلال الرقم الموحد دون التوجه إلى مقر منصة سلفة والرقم هو 920000327