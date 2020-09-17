نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع راتب الضمان الاجتماعي صفر 1442 وطريقة تحديث بيانات الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف مخصصات الضمان الاجتماعي اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر محرم من العام 1442 هجرياً، والموافق الأول السابع عشر من شهر سبتمبر من العام 2020، حيث تقوم الوزارة بصرف رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين.

قيمة الدعم المادي المقدم لرواتب معاش الضمان الاجتماعي

وقد قام الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالإعلان عن قيمة معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين، حيث قامت الوزارة بإيداع مبلغ 1.6 مليار ريال سعودي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي عن شهر صفر 1442 هجرياً.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي

ويتم صرف المستحقات المالية للمستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بداية كل شهر هجري، حيث يبدأ صرف المخصصات المالية لهم من قبل وزارة الموارد والتنمية البشرية في أول كل يوم شهر هجري، إلا أنه في هذا الشهر يتوافق يوم الأول من شهر صفر مع يوم الجمعة وهو يوم إجازة أسبوعية في المملكة العربية السعودية، لذا فقد قامت الوزارة بتقديم موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لمدة يوم.

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تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد نوهت المستفيدين من الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي لدى الوزارة من خلال موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي على الانترنت عبر زيارة الموقع الرسمي للوزارة من خلال: sd-eservices.mlsd.gov.sa. القيام بتسجيل الدخول على من خلال إدخال الهوية الوطنية وكلمة المرور. بعد أن يتم تسجيل الدخول بنجاح يقوم المستخدم بالدخول إلى الملف الشخصي ومنه اختيار تحديث البيانات. يقوم المستخدم بمراجعة كافة البيانات الخاصة به على الموقع والتأكد من صحتها، وفي حال تغيير أحد البيانات يرجى التعديل عليها وفقاً للمستجدات. القيام بالضغط على إرسال الطلب من أجل التأكيد على أن البيانات الخاصة بالمستفيد صحيحة.

دعم الحقيبة والزي المدرسي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت برفع قيمة المبلغ المالي المقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي والخاص لدعم الحقيبة والزي المدرسي من 120 ريالاً إلى 1000 ريالاً، وذلك للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي، والذين يتسفاد أسرهم من برامج الضمان الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة الخاصة برفع قيمة دعم الحقيبة والزي المدرسي من أجل مساعدة الأسر المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي على شراء أجهزة للأبناء من أجل أن يتمكنوا من بداية العام الدراسي الجديد عن بعد، حيث قامت وزارة التعليم في وقت سابق بالإعلان عن أن العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية سيبدأ من خلال منصة مدرستي الالكترونية، والتي قامت الوزارة بإطلاقها خلال الفترة الماضية، حيث ستكون الدراسة من خلال هذه البوابة لكافة الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية.