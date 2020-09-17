نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر والموقف الأخير من إلغاء جميع المخالفات المرورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإستعلام عن المخالفات المرورية من أهم الأمور التي تشغل بال الكثيرين في أرجاء المملكة العربية السعودية وخاصة أصحاب سيارات الأجرة والسيارات الخاصة، وذلك بخطوات بسيطة، حيث يتم الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية، ثم الضغط علي استعلام المخالفات المرورية من خلال خدمات المرور، ومن ثم إدخال رقم السيارة والضغط علي استعلام، ستظهر إليك جميع المخالفات المرورية.

الإستعلام عن المخالفات المرورية

نستعرض لكم كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بعدة خطوات بسيطة وسهلة إلي جميع مالكي السيارات الخاصة وسيارات الأجرة، ولكن قبل الخوض في آلية سداد الفواتير، نود التعرف علي المخالفة المرورية والتي تشمل إتخاذ اجراء يتسبب في إزاء الآخرين مثل السير بسرعة عالية أو السير في عكس الإتجاه، عدم الإلتزام بارتداء حزام الأمان، انتهاء رخصة القيادة، أو كسر إشارة المرور والعديد من إتخاذ الإجراءات التي قد تتسبب في تعرض حياة الإنسان إلي الخطر، لذا توقع إدارة المرور غرامات مالية كبيرة وأحياناً تكون العقوبات بالسجن في حالة تكرار تلك المخالفات.

رابط الإستعلام عن المخالفات المرورية

تقدم الحكومة السعودية تسهيلات كبيرة إلي المواطنين السعوديين والمقيمين وخاصة في سداد المخالفات المرورية، حيث يتمكن صاحب المخالفة الدخول إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية، بعد إدخال رقم السيارة والضغط على استعلام، كما أتاح المرور السعودي إمكانية تجديد استمارة السيارة إلي المقيمين في الخارج وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية عن طريق تفويض أحد لإجراء الفحص الدوري وبعدها القيام بالتجديد عبر منصة أبشر، حيث رد المرور السعودي علي أسئلة المغردين علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر الذين يتساءلون حول إمكانية تجديد استمارة المركبة وهم خارج المملكة.

أسعار تجديد رخصة القيادة

أعلنت إدارة المرور السعودي عن قيمة تجديد رخصة القيادة لمدة عشر سنوات بتكلفة مالية قدرها 400 ريالاً سعودياً، كما أوضحت أن قيمة تجديد رخصة القيادة لمدة خمس سنوات بتكلفة 200 ريالاً سعودياً، كما أوضح أن قيمة تجديد رخصة القيادة لمدة عامين 80 ريالاً سعودياً.

حقيقة إلغاء المخالفات المرورية

منذ ساعات قليلة أعلنت منصة أبشر الإلكترونية عن تعطل خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية، وتزايدت التساؤلات حول إلغاء المخالفات المرورية علي جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ولكن أوضحت منصة أبشر الإلكترونية أن أسباب تعطل خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية جاء نتيجة وجود خلل فني في المنصة الإلكترونية وجاري إصلاحه خلال الساعات القليلة القادمة.

المخالفات المرورية

من أهم المخالفات المرورية التي تتخذ فيها إدارة المرور السعودي إجراء حازم هو عدم تجديد رخصة القيادة، لذا أعلنت إدارة المرور السعودي عن خطوات تجديد رخصة القيادة، كما شملت مؤخراً المخالفات المرورية الجديدة هي عدم ارتداء الكمامات، كما أعلنت أيضا على شروط تجديد رخصة القيادة، وأضحت إدارة المرور السعودي عن مخالفات المرور المتداولة والتي من أهمها ترك باب السيارة مفتوح وهي قيد التشغيل أو تركها والتي يتحمل حامل المخالفة غرامة مالية تقدر من 100 إلي 150 ريالاً سعودياً، أو عدم وجود تأمين علي المركبة أو السير في الأماكن الغير مصرح بالسير فيها أو عدم الإلتزام بالاشارة المرورية.

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سداد المخالفات المرورية

أوضحت إدارة المرور السعودي رداً على استفسارات احد المواطنين والمقيمين حول إمكانية تقسيط قيمة المخالفات المرورية، والذي أوضح فيه إدارة المرور صعوبة تقسيط قيمة المخالفة المرورية، فيما أكدت على إمكانية سداد كل مخالفة على حدة وذلك فى حالة تعدد المخالفات المرورية موكدا على ضرورة سداد قيمة المخالفات المرورية قبل انتهاء مدة السماح.

تصريح إدارة المرور السعودي

أعلنت إدارة المرور السعودي اليوم عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الربط الإلكتروني لإجراءات التأمين علي المركبات وذلك بعد أن توقف خلال الفترة الماضية نظرا للأحداث الأخيرة التي مرت بالمملكة العربية السعودية من جائحة فيروس كوفيد 19 التي أدت إلي تعليق الكثير من الخدمات لدي جميع الهيئات والمؤسسات وخاصة خدمات المرور، علي جانب آخر أوضحت إدارة المرور السعودي عن توقيع عقوبات تصل إلي إحالة المخالفين إلي المحكمة، طبقاً لما ورد في المادة 75.

خطوات الإستعلام عن صلاحية المركبات

جدد المرور السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي عن خطوات الإستعلام عن صلاحية المركبات عبر بوابة ابشر الإلكترونية وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية.

الضغط علي خدمات المركبات.

الضغط علي الإستعلام عن صلاحية المركبات.

تسجيل البيانات المطلوبة والخاصة برقم الهوية ورقم اللوحة والبيانات الأخري المطلوبة.

سيتم بعدها عرض صلاحية المركبات.

خطوات نقل ملكية المركبة عبر منصة أبشر الإلكترونية

أوضحت الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر علي آلية نقل المركبات وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية.

الضغط علي التفاوض.

الضغط علي تفويض مراجعة قطاع.

الضغط علي إختيار المرور.

إختيار نقل ملكية المركبة.

تتيح منصة أبشر الإلكترونية الكثير من الخدمات عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية.