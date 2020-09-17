نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض التقسيط سيارات تقسيط بدون شروط بأقل من 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث عن أفضل عروض التقسيط في سوق السيارات الجديدة في السعودية أصبح من الأمور الرائجة جدًا خاصة في النصف الثاني من العام حيث تتجه العديد من وكالات السيارات على تقسيط السيارات الجديدة أو عرض سيارات مستعملة أقساط بسعر تنافسي بهدف التخلص من الموديل القديم قبل نزول الموديلات الجديدة.

تقسيط بدون شروط

في الواقع لا يوجد تقسيط بدون شروط فكلمة التقسيط في حد ذاتها أول ما تسمعها يتبادر إلى ذهنك العديد من الشروط والضمانات التي قد يطلبها البائع من المشتري الذي يجد نفسه مضطرًا للرضوخ لهذه الشروط دون نقاش أو جدال لكن مع ذلك هناك تفاوت في شروط التقسيط والضمانات التي يطلبها وكلاء السيارات وذلك يتوقف على العديد من الأمور من بينها ما يلي:

جهة العمل التي ينتمي إليها المشتري : فالجهات الحكومية أعلى موثوقية من القطاع الخاص حيث فرص التخلي عن الموظفين أكبر كما أن القطاعات العسكرية والقضائية وأعضاء النيابة العامة لديهم موثوقية أكبر من باقي القطاعات الحكومية.

جهة التمويل : وهي الجهة التي تقدم التمويل للمشتري حيث تقوم بدفع قيمة السيارة بالكامل إلى الوكيل أو معرض السيارات وتحصيل القسط الشهري من المشتري وغالبًا ما تكون جهة التمويل بنوكًا أو شركات التمويل المرخص لها بتمويل تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة.

نسبة الدفعة الأولى : تلعب قيمة الدفعة الأولى دورًا مهمًا في تحديد شروط التقسيط بل يمكن الحصول على تقسيط بدون شروط تذكر عند دفع 60 % أو أكثر من قيمة السيارة حيث تقل نسب المخاطرة لدى جهة التمويل.

سعر السيارات بالتقسيط : كذلك يلعب سعر السيارة دورًا مهمًا في تحديد شروط التقسيط حيث كلما كانت السيارة رخيصة كانت شروط التقسيط أسهل.

أفضل عروض التقسيط

هناك العديد من السيارات يمكن شراءها بأقساط أقل من 1000 ريال شهريًا وهو مبلغ لا يمثل أية أعباء تذكر على المشترين وكذلك يمكن تخفيف شروط التقسيط لدرجة لا يطلب معها البنك تحويل الراتب كاملاً ويتم الاكتفاء بتحويل قيمة القسط الشهري فقط وبالتالي تعد من أفضل عروض التقسيط حيث لا يتحمل المشتري عبء تحويل الراتب إلى البنك الممول خاصة إذا كان يختلف عن بنكه الذي يتقاضى منه الراتب.