احذر منها قبل لمسها.. أشياء في أماكن العمل قد تتسبب في إصابتك بعدوى كورونا

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بلادي – الرياض :حذرت مدينة الملك عبدالله الطبية، اليوم (الخميس)، من عدة مصادر قد تتسبب في نقل العدوى بفيروس كورونا الجديد في أماكن العمل، من بينها المرحاض.
ولفتت إلى أن الطابعات، وأزرار المصعد، ومقابض الأبواب، وآلة القهوة التي يستخدمها أكثر من شخص تشكل مصادر لنقل العدوى بالفيروس من شخص لآخر.
ونوهت بأن الأماكن الضيقة والمزدحمة مثل المصعد تزيد من احتمال انتقال الفيروس، مؤكدة أن لوحة مفاتيح الكمبيوتر قد تنقل العدوى أيضا؛ نظراً لكون الجراثيم والفيروسات تعيش وقتا طويلاً على أزرار اللوحة.
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