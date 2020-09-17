‏”الداخلية”: فتح باب القبول بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب ‏العسكرية

بلادي – الرياض :أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الوزارة لشؤون الأفواج على رتب (رقيب - وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) “رجال”، للتعيين عليها بمناطق، الرياض ، وعسير ، وجازان ، ونجران.
وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – توظيف ) خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم (السبت) الموافق 2/ 2/ 1442 هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق 7 / 2 / 1442 هـ.
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