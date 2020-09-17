نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع أبشر للاستعلام عن موعد انتهاء إقامة الهوية للمغتربين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية عام 1442 في المملكة السعودية مما لا شك فيه أصبح سهلاً الاستعلام عليه من خلال منصة أبشر، حيث لابد علي كل فرد مقيم داخل المملكة أن يقوم بمعرفة موعد تجديد الإقامة الخاصة بهوية كل فرد بسبب تنبيه وزارة الداخلية السعودية علي أهمية معرفة صلاحية الإقامة والموعد التي ستنتهي به الإقامة منعاً للتعرض إلى أي غرامة مالية قد تلحق بصاحبها، وسوف نوضح لكم رابط موقع أبشر للاستعلام عن صلاحية الإقامة لكل المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

موقع أبشر في المملكة العربية السعودية

سهلت وزارة الداخلية بالمملكة الاستعلام والاستفسار عن معرفة مدة صلاحية الإقامة، وتحديد طريقة تجديد الإقامة من خلال الموقع أيضاً عبر المنصة الإلكترونية أبشر, بالإضافة إلى وجود عدة خدمات إلكترونية أخري منها الاستفسار عن أي مخالفة مرورية لأي فرد بالمملكة، وخدمة تجديد رخصة القيادة أيضاً، وخدمة الاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة والمدة الخاصة بها، وغير ذلك من خدمات أخري داخل المنصة.

وتعد منصة أبشر هي صلة الوصل الدائم بالمقيمين وغير المقيمين بالمملكة وكذلك للمواطنين السعوديين الذين يتعاملون يومياً عبر منصة أبشر من خلال خدمات إلكترونية متنوعة، فتعد منصة أبشر الحافز الذي يسهل جميع الخدمات المختلفة دون الذهاب إلى مقر الجوازات لإنهاء المعاملات الخاصة بالإقامة أوغير الإقامة ودون الذهاب إلى مقر عمل الجوازات لإنهاء المعاملات الشخصية لتوفير وقت وجهد المواطنين.

خطوات موقع أبشر الخاص بالاستعلام عن مدة إقامة الهوية بالمملكة

يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للبحث عن كل ما يخص الإقامة: أبشر.

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الضغط علي كلمة منصة أفراد والدخول علي من خلال رقم الهوية أو كلمة المرور الخاصة بالدخول علي الموقع.

يتم تسجيل الدخول ثم الضغط علي كلمة الاستعلامات الإلكترونية.

يتم تسجيل رقم الإقامة الخاصة بكل فرد وكتابة الرقم الخاص بالتحقق في الخانة المحدد لها.

ثم يتم الضغط علي عرض بيانات الإقامة البيانات لتظهر جميع البيانات الخاصة بالإقامة والموعد الذي سيتم به تجديد الإقامة.