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عمر شويل - جدة تعرف على تفاصيل التملك من خلال برنامج سكني، يعد برنامج سكني والذي تم الإعلان عنه ضمن برنامج رؤية 2020 من أفضل البرامج التي تخصصت في الجزء المتعلق بالتنمية السكنية والعمرانية وتحمل الأعباء المتعلقة بالسكن والاشغال، حيث منذ انطلاق البرنامج حتى الان وردت التصريحات عن استفادة ما يقارب من 300000 اسرة في مختلف انحاء المملكة العربية السعودية وذلك في إطار العام الماضي فقط 2019 كما تمكن ما يقارب من 109 ألف اسرة من التسكين خلال تلك السنة، والجدير بالذكر أن برنامج سكني يهدف إلى خدمة ما يقارب من 300 ألف أسرة خلال هذا العام.

استفادة 29 ألف اسرة من برنامج سكني

صرح مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن برنامج سكني قام بتقديم خدماته لما يقرب من 29 ألف اسرة و302 وذلك خلال شهر واحد فقط أغسطس الماضي، كما صرح انه قد بالفعل ما يقرب من 8 الاف و748 اسرة تم تسكينهم بالفعل خلال الشهر الماضي، وتأتي تلك التصريحات مع قرب موعد الإعلان عن المستفيدين من البرنامج خلال شه سبتمبر الجاري، وبتلك التصريحات فقد وصل عدد المستفيدين من برنامج سكني منذ بداية عام 2020 حتى الآن ما يقارب من 253 ألف و814 أسرة حيث سكنت ما يقارب 84 ألف و402 اسرة مساكنهم بشكل فعلي.

كما أعلن البرنامج أنه يبلغ في الوقت الحالي عدد الوحدات السكنية التي تقبع تحت الانشاء ما يقرب من 54 ألف 395 وحدة سكنية، كما تم فعليا تسليم عدد 66 ألف 146 قطعة أرض لأغراض انشاء مساكن عائلية، ذلك في مختلف دول ومدن المملكة العربية السعودية.

موعد تسليم سرايا الغروب

ومن ناحية أخري فقد أعلن القائمين على مشروع سرايا الغروب أن الموعد النهائي لتسليم المشروع قد تم تحديده في شهر ديسمبر المقبل للعام الجاري 2020، والذي يضم ما يقارب 116 وحدة سكنية على نظام التاون هاوس كما تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 40000 متر مربع.