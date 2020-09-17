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عمر شويل - جدة حساب المواطن يوضح خطوات استعادة كلمة المرور بالتفصيل، برنامج حساب المواطن قام بتوضيح بعض الخطوات الهامة حتى يتمكن المستفيد من استعاده كلمه المرور الخاصة بالبرنامج عند عدم تذكرها، حيث أوضحها البرنامج من خلال تغريده له في موقع تويتر عبر الإنترنت من خلال خدمات المستفيدين أن يمكن للشخص المستفيد أن يستعيد كلمة المرور الخاصة بها عند نسيانه عن طريق اتباع الخطوات الآتية

أولا يجب تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية التابعة لبرنامج حساب المواطن واختيار الصفحة الرئيسية ثم تقوم بالضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور وبعد ذلك سوف يتم إمثال رسالة إلى الهاتف لتأكيدها وتقوم بتغيير كلمة المرور امكانيه تسجيل الدخول إلى حسابك.

متوسط دعم الأسرة

قد أوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن وصل نسبة المستفيدين من دعم البرنامج أكثر من 78% وبالتالي وصل عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أخرى متشكلين حيث بلغ عدد التابعين أكثر من 94% والمستفيدين 8 مليون مستفيد، وبالتالي وصل عدد جميع المستقلين والذين تم استثناء جميع الشروط الخاصة بالبرنامج أكثر من 132 ألف مستفيد وبالتالي بلغ عدد ضخم الأسرة الواحدة 1042 ريال سعودي.

شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن

ينبغي أن يكون هذا المستفيد سعودي الجنسية وأن يتواجد داخل البلاد بشكل دائم وألا يتواجد في دار الإيواء الحكومية أو السجون، بالإضافة إلى توافر جميع معين الاستحقاق وتوافر كافة البيانات المصفح عنها مع الجهات ذات العلاقة وتوضيح إجمالي داخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمال التابعين ويتم استثناء ابن وابنه المواطنة والزوج أو الزوجة الغير سعودية.