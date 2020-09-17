طيارو الخطوط السعودية يستعدون للعرض الجوي الكبير في اليوم الوطني

بلادي – الرياض : يواصل الطيارون السعوديون استعداداتهم للعرض الجوي الكبير، المزمع تنظيمه تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، في احتفالات اليوم الوطني الـ90 للمملكة. ونشرت شركة الخطوط الجوية السعودية صورًا تظهر الاستعدادات التدريبية والعملياتية لطياريها للحفل المهيب الذي يُقام الأربعاء المقبل. يذكر أن هيئة الترفيه أعلنت أن الحفل يشارك فيه مختلف قطاعات الطيران المدني والعسكري، ويبث الرابعة عصر الأربعاء على التلفزيون السعودي.

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