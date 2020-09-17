بعد ثبوت 14 مخالفة.. “التجارية” تفرض الحراسة على أحد ‏مستشفيات جدة

بلادي – متابعات : قررت المحكمة التجارية سريان الحراسة القضائية على أحد مستشفيات جدة، بعد عزل رئيس مجلس المديرين من أعماله، واختيار محاسب قانوني ليمارس مهامه، بعد اكتساب الحكم القطعية.
وذكرت مصادر وفقًا لـ”عكاظ” أن الحارس القضائي بدأ في رصد المخالفات التي ارتكبتها الإدارة المعزولة، والتي بلغت 14 مخالفة جسيمة، منها، تكليف أحد الملاك مديرًا عامًا للمستشفى بشكل انفرادي دون الرجوع لمجلس الإدارة، وتعيين الأبناء والأقارب في المراكز القيادية برواتب عالية مع عدم تواجدهم.
وبيّنت المحكمة التجارية أن قرار عزل المدير جاء بعد أن ثبت للمحكمة أنه لا يستطيع القيام بمهامه ومسؤولياته، مع إساءة التصرف في إدارة أموال وأنشطة الشركة واستغلالها لمصلحته، ليتسبب في انهيار تام للمركز المالي للأنشطة تحت إدارته.
وكان خلاف قد نشب بين عدد من الملاك اتهموا رئيس مجلس إدارة الشركة بالإخلال بمسؤولياته، ما تسبب في التردي المالي والمهني للمستشفى، الأمر الذي دفعهم لإقامة دعوى أمام القضاء، وصدر الحكم بفرض الحراسة وعزل المدير
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