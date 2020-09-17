بعد ثبوت 14 مخالفة.. “التجارية” تفرض الحراسة على أحد ‏مستشفيات جدة

بلادي – متابعات : قررت المحكمة التجارية سريان الحراسة القضائية على أحد ‏مستشفيات جدة، بعد عزل رئيس مجلس المديرين من أعماله، واختيار محاسب قانوني ليمارس مهامه، بعد اكتساب ‏الحكم القطعية. ‏

وذكرت مصادر وفقًا لـ”عكاظ” أن الحارس القضائي بدأ في ‏رصد المخالفات التي ارتكبتها الإدارة المعزولة، والتي بلغت ‏‏14 مخالفة جسيمة، منها، تكليف أحد الملاك مديرًا عامًا ‏للمستشفى بشكل انفرادي دون الرجوع لمجلس الإدارة، وتعيين ‏الأبناء والأقارب في المراكز القيادية برواتب عالية مع عدم ‏تواجدهم.‏

وبيّنت المحكمة التجارية أن قرار عزل المدير جاء بعد أن ثبت ‏للمحكمة أنه لا يستطيع القيام بمهامه ومسؤولياته، مع إساءة ‏التصرف في إدارة أموال وأنشطة الشركة واستغلالها لمصلحته، ‏ليتسبب في انهيار تام للمركز المالي للأنشطة تحت إدارته. ‏

وكان خلاف قد نشب بين عدد من الملاك اتهموا رئيس مجلس ‏إدارة الشركة بالإخلال بمسؤولياته، ما تسبب في التردي المالي ‏والمهني للمستشفى، الأمر الذي دفعهم لإقامة دعوى أمام القضاء، و‏صدر الحكم بفرض الحراسة وعزل المدير‎