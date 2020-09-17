عضو شرفي بالوحدة يسعى لخطف رباعي النصر

بلادي – متابعات : كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، من التعاقد مع 4 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واقترب عضو شرف بنادي الوحدة، وفقًا لصحيفة “الوطن” من ضم رباعي النصر يحيى الشهري وعبد العزيز الجبرين وحمد المنصور وفهد الجميعة بنظام الإعارة لموسم كامل.

وأوضحت الصحيفة أن تفاوض الوحدة مع رباعي النصر، جاء لتدعيم الفريق بلاعبين محليين للاستفادة منهم لخدمة الفريق بالمنافسات المحلية وفي بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عضو الشرف -رفض الإفصاح عن اسمه- أكد أن الأمور تسير بالطريق الصحيح، ويتبقى اللمسات الأخيرة للتوقيع بشكل رسمي، وتعمل الإدارة بعد حجز الفريق مقعدا آسيويا جاهدة على تجهيز فريقين محلي وآسيوي.