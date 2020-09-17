نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني السعودي 2020-1442 وفعاليات إلكترونية بجميع مدارس الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي في اليوم الثالث والعشرون من شهر أيلول من كل عام يتم الاحتفال بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية وأصبحت مملكة منذ عام 1932 ميلادية، بقيادة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليه، ومنذ ذلك الوقت يتم الاحتفال سنوياً بهذا اليوم وتقوم العديد من العروض بجميع المطاعم والمحلات التجارية في جميع مدن المملكة، حيث تقوم جميع المهرجانات والأنشطة الثقافية وإحياء التراث السعودي من خلال هذه الاحتفالات، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح العروض والتخفيضات المقدمة في المحلات والشركات والمراكز التجارية خاصةً في مدينة الرياض.

عروض اليوم الوطني السعودي

فعاليات اليوم الوطني 90 في مدارس الرياض لقد قامت المدارس بمدينة الرياض بإعلان الاحتفالات باليوم الوطني 90، وذلك من أجل تحسين الروح الوطنية لدى طلبة وطالبات المدارس صغاراً وكباراً، وتم إعلان هذه الاحتفالات بشعار همة حتى القمة، وتقدم اليوم اسواق العثيم العروض الخاصة باليوم الوطني 90، حيث تقدم تخفيضات هائلة على أسعار بعض المنتجات والخضروات واللحوم وغيرها من المنتجات الأخرى.

متجر اللهيب خصم 60% على مستلزمات الأجهزة الذكية

حيث قام متجر اللهيب عروض كبيرة تكاد تصل إلى 60% من قيمة الأجهزة الإلكترونية المختلفة، وهذا بداية من يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من سبتمبر لعام 2020، والسادس والعشرون من شهر محرم لعام 1442، إلى جانب عروض happiness secrets التي تقدم خصم تسعة ريال سعودي على المشروبات في يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2020، كما تقدم صيدليات النهدي خصومات خاصة على جميع مستحضرات التجميل الخاصة بعناية البشرة، كما تقدم سلسلة مطاعم الركن الذهبي خصم خاص على الذبائح حيث تصل قيمة الذبيحة إلى 90 ريال سعودي، كما يقدم فندق أنوار المدينة موفنبيك عرض خاص على سعر الغرفة الثنائية بقيمة 585 ريال سعودي مع الحصول على وجبة الإفطار وذلك خلال يوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر لعام 2020، ويقدم معرض الجميح للسيارات خصومات رائعة على الخدمات المقدمة للسيارات، حيث أنه يمكن تأجيل دفع الأقساط لمدة تسعين يوماً، وذلك بداية من يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2020.