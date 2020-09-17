شروط التسجيل في فرص التعيين لشؤون الأفواج الأمنية ورابط التسجيل

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عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الداخلية السعودية اليوم شروط التسجيل في فرص التعيين بالافواج الأمنية، حيث أكدت الإدارة العامة للقبول عن بدء فتح التسجيل والقبول للأفواج الأمنية وذلك للتعيين فى المناطق التالية (الرياض، نجران، عسير، جازان) واوضحت الإدارة العامة للقبول عن قبول الفئات التالية (عريف، جندي أول، رقيب، وكيل رقيب، جندي)
موعد التسجيل في فرص التعيين بالافواج الأمنية ورابط التسجيل
أكدت الإدارة العامة للقبول عن بدء التسجيل والقبول عبر البوابة الإلكترونية منصة أبشر توظيف وذلك ابتدأ من يوم السبت الموافق 2/2/1442ه، الموافق 19 من شهر سبتمبر 2020، ويستمر فتح باب التسجيل والقبول للراغبين فى التسجيل حتي يوم 7/2/1442ه، الموافق 24 من شهر سبتمبر 2020م، كما نوهت أن بدء التسجيل سيكون فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.
شروط التسجيل في فرص التعيين بالافواج الأمنية
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر الإدارة العامة للقبول عن الشروط والمعايير والضوابط الواجب توافرها فى المتقدمين والتى شملت التالي:
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية أى يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدمين من أصحاب السير والسلوك وأصحاب سمعة طيبة.
- يجب أن لا يكون المتقدم قد حكم عليه بالسجن فى قضايا تخص الشرف والأمانة.
- يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق له فى العمل بالمؤسسات العسكرية وقد تم فصله منها أو إنهاء خدمته.
- يجب أن لا يكون المتقدم متزوج من زوجة تحمل جنسية غير سعودية.
- يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً ولا يعاني من أمراض تعوقه عن العمل.
- يجب أن يكون المتقدم متوافق وزنه مع طوله.
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