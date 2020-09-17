تعرف على شروط دخول غير السعوديين إلى المطارات بعد رفع تعليق الرحلات الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إيراهيم الروساء، عن شروط وضوابط الدخول غير السعوديين إلى المطارات. يأتي ذلك بعد بدء تشغيل المطارات الدولية لهذه المرحلة وسط منظومة متكاملة من الخدمات بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية. ووفقًا لصحيفة "عاجل"، قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة، إن الأنظمة والضوابط لا تسمح لغير السعوديين بالدخول إلى المطار إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بكورونا بشكل معتمد وحديث إضافة إلى الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام، علاوة على الضوابط السابقة وهي الإفصاح الطبي في مرحلة الحجز والحضور قبل الموعد بأربع ساعات للرحلات الدولية ولبس الكمامة القماشية والحفاظ على المسافة والتباعد الجسدي والاجتماعي داخل المطار. وشدد على ضرورة تأكد المسافرين من المتطلبات الصحية المطبقة في الدولة المغادر إليها والامتثال لأية تدابير أخرى احترازية تضعها دولة المقصد من حجر صحي أو عزل أو فحص مختبري، إضافة إلى الاطلاع والالتزام بما ورد في الدليل الإرشادي للمسافر الذي تصدره الهيئة العامة للطيران المدني والمنشور في قنواتنا الرسمية، لافتًا إلى أنه سيُحدد موعد وتاريخ رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل قبل تاريخ 1 يناير ب30 يومًا.

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