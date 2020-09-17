نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أربع خطوات حددتها التقاعد لمعرفة نصيب المستحقين لمعاش المتقاعد المتوفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر بوابتها الإلكترونية مؤخرًا، خدمة جديدة لعملائها يمكن عن طريقها تحديد نصيب المستحقين لمعاش المتقاعد المتوفى، ونشرت مؤسسة التقاعد على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنفوجرافًا أوضحت من خلاله أن هذه الخدمة التي أطلقتها اليوم، تتيح لكافة المستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي إمكانية التقدم بطلب لتخصيص نصيبهم، وذلك عن طريق بوابة التقاعد الإلكترونية، حيث تتم الخدمة بعد أن يدخل المستخدم البيانات الأساسية التي تقوم المؤسسة بالتحقق من صحتها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة باستيفاء البيانات المتبقية من خلال تواصلها مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

خطوات الخدمة

حدّدت المؤسسة العامة للتقاعد أربعة خطوات، والتي يمكن بعد تطبيقها للحصول على الخدمة، تتمثل في الخطوات التالية:

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دخول المستخدم على البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد. قيام المستخدم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية في أعلى الصفحة. يقوم المستخدم بالدخول إلى النفاذ الوطني الموحد، وتحديد خدمات زائر. يقوم المستخدم بالضغط على تخصيص المستفيدين، ومن ثم يدخل البيانات المطلوبة منه، ثم يقدم الطلب.

متطلبات لمعرفة نصيب المستحقين لمعاش المتقاعد المتوفي

ووضعت المؤسسة العامة للتقاعد متطلبات لابد من توفرها للحصول على الخدمة، والتي لا يمكن بدون توافرها تحديد نصيب المستحقين للمعاش التقاعدي، وتتمثل هذه المتطلبات في ما يلي:

يجب أن يكون مقدم الطلب ضمن أحد الورثة وذلك كشرط أساسي لقبول طلبه.

وجود السجل المدني للمتقاعد المتوفى.

رقم صك حصر الورثة، وذلك للمتقاعد المتوفى.

تواريخ الميلاد للمستفيدين المستحقين، وأرقام هواتفهم الجوالة تجدر الإشارة أن المؤسسة العامة للتقاعد تتولى مهمة تنفيذ أنظمة التقاعد، سواءً للوظائف المدنية والعسكرية، إضافةً إلى نظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية الـتأمينية، ويعهد لمجلس الوزراء إلى المؤسسة، بتنفيذ أي أنظمة آخر للتقاعد