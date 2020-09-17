نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الحساب استعلم عن فاتورة الكهرباء السعودية عبر رابط الشركة السعودية للكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة الكهرباء السعودية قد تقوم بتُقدم كافة المميزات والخدمات المختلفة، والمتعددة لجميع مواطنيها بالمملكة العربية السعودية، ومن بين هذه الخدمات أن تتيح لك عزيزي القارئ الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية، من داخل منزلك دون الذهاب الى الشركة، وظهرت هذه الخدمة في الآوان الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك لعدم انتشار العدوى بين المواطنين، ومن الممكن أن تتابع استهلاكك الشهري من داخل المنزل بكل سهولة مع اتباع بعض الخطوات التي تساعدك.

الشركة السعودية للكهرباء

الشركة السعودية للكهرباء من أهم الشركات التي تعمل على المساهمة للمواطنين السعوديين، في تقديم خدمات عديدة وبالأخص، أنها تعمل على إنتاج الكهرباء وتوزيعها ونقلها في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن فهد بن حسين السديري، هو التي يرأس شركة الكهرباء السعودية، ومقر الشركة في الرياض.

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طريقة انشاء حساب على موقع شركة الكهرباء

إذا كنت من ضمن الأشخاص الجدد المستخدمين لدى شركة الكهرباء، لابد من أن يكون لديك حساب عبر موقع شركة الكهرباء والتي يكون استخدامة بكل سهولة خلال اتباع الخطوات التالية :

عليك أن تقوم بالدخول عبر الرابط الرسمي لموقع الشركة السعودية للكهرباء على الأنترنت.

ثم قم بالضغط على كلمة التسجيل، وسوف تجدها أمامك على يمين الموقع.

قم باختيار نوع حسابك، اذ كان للافراد او الشركات الذي تقوم بانشائه من جديد.

ولكن عليك باختيار حساب خاص بالأفراد.

من ثم قم بالدخول فيما بعد على البيانات التي تتطلب منك للدخول إليها عند عملية التسجيل.

وكل ماعليك بعد ذلك هو كتابة حساب فاتورة الكهرباء، أو يمكن أن تقوم بكتابة رقم المكان التي تريد معرفة الفاتورة له.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

يمكن أن تقوم بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهوله مع استخدام هذه الخطوات.