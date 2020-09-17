نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية في المقال التالي
ومن جانبه، كان قد صرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القوات "تمكنت... مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط" في منطقة عسير جنوب السعودية قرب الحدود مع اليمن.
وتقود المملكة العربية السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب ميليشيات الحوثيين المدعومين من إيران.
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