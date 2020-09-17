وزير الطاقة: الإنتاج الزائد يدمر سمعة “أوبك”.. وجميع التعويضات يجب أن تتم قبل نهاية العام

بلادي – الرياض :أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الالتزام الكامل يظل أساس جهود منظمة “أوبك” الجماعية، للسيطرة على تراجع أسعار النفط.

وقال خلال اجتماع لـ”أوبك” وحلفائها عن بعد، لمناقشة الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها واتجاهات الطلب في ظل تراجع أسعار النفط وفتور آفاق التعافي الاقتصادي، إن الإنتاج الزائد يدمر سمعة المنظمة.

وأشار الأمير في كلمته اليوم (الخميس) إلى أن جميع التعويضات عن الإنتاج الزائد يجب أن تتم قبل نهاية العام.