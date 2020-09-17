“الخطوط السعودية” تضع شرطا لمن يرغب في اصطحاب “الشيشة الإلكترونية” معه في الطائرة

بلادي – الرياض :أوضحت الخطوط السعودية أن هناك شرطا على المسافر الالتزام به إذا رغب في اصطحاب الشيشة الإلكترونية معه إلى مقصورة الطائرة.
وأضافت أنه يجب على المسافر وضع الشيشة الإلكترونية في شنطة دون استخدامها.
جاء ذلك ردا على استفسار من مغرد، موضحةً أن عدة الصيانة والسوائل الخاصة بالشيشة لا يمكن اصطحابها على الطائرة، بل تُشحن مع الأمتعة.
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