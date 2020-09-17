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عمر شويل - جدة تعرف على كيفية الوصول للدروس والمقررات من خلال مدرستي، منصة مدرستي والتي تم تدشينها بالتعاون بين وزارتي التعليم والصحة بالمملكة العربية السعودية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة ما تخوضه البلاد من أزمة صحية عالمية كبيرة، حيث جاءت تلك المنصة لتقدم خدمة التعليم الالكتروني عن بعد، والتي تحاكي اليوم الدراسي بكل ما فيه من طابور المدرسة والنشيد الوطني والممارسات الرياضية وكذلك متابعة الدروس والمقررات الدراسية المختلفة حيث تعد منصة مدرستي هي همزة الوصل في الوقت الحالي بين الطلاب والمدرس.

الرابط الجديد لمنصة مدرستي

جاءت عدد من الشكاوى خلال الفترة الماضية من مواجهة عدد من المستخدمين للمنصة العديد من المشاكل المتعلقة بإمكانية تسجيل الدخول عليها وبالتالي عدم قدرة الطلبة والطالبات لمتابعة دروسهم والقيام بمهامهم المدرسية بشكل يومي سليم وطبيعي، ولتلافي تلك المشكلة قامت وزارة التعليم بتدشين الرابط الجديد الخاص بالمنصة من خلال هذا الرابط الرسمي لمدرستى.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

خطوات الدخول والتسجيل بمنصة مدرستي

إذا تم الدخول من خلال المتصفح مايكروسوفت تيمز، الدخول لمنصة مدرستي، ويتم النقر على جدولي وفقا للمرحلة الدراسية التي بها الطالب أو الطالبة ليظهر لك الجداول الدراسية الخاصة بك، وبعدها يتم النقر واختيار الدرس الذي يرغب الطالب في حضوره، بعدها يتم النقر على مربع الحضور وذلك لتسجيل حضور الطالب وعدم اتخاذه غياب، يتم الانتقال بالطالب لمنصة التعليم لحضور الدرس، ويتم استخدام الحساب الشخصي للحضور على المنصة.

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أما عن موعد بداية الحصص الدراسية للمراحل الدراسية المختلفة ومدتها، حيث يبدأ جدول المرحلة الدراسية الابتدائية من الساعة ال3 عصرا إلى ال6 والنصف مساءا، وتبلغ مدة الحصة نصف ساعة و5 دقائق.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

أما المرحلة المتوسطة تبدأ الساعة ال7 صباحا إلى الساعة ال10 والنصف مساءا ومدة الحصة 40 دقيقة، والمرحلة الثانوية خصص لها فترتين من الساعة ال7 للساعة ال10 ونصف صباحا، ومن الساعة ال3 للساعة ال6 والنصف مساءا، ومدة الحصة أيضا 40 دقيقة.

تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي

أولا يتم الولوج إلى منصة مدرستي من خلال الحساب الخاص بالمستخدم على مايكروسوفت تيمز ثم إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالطالب والضغط على أيقونة جدولي، ثم يقوم الطالب تحديد المادة الذي يؤيد الشرح الخاص بها وسوف يخضع كل طالب لإختبار بعد نهاية الشرح حتى يثبت وجوده وتقييم ونهاية العام.