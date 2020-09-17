نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السلمي" يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمنشآت المدنية بالسعودية في المقال التالي
وجدد رئيس البرلمان العربي مطالبته المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي الإنقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيهما وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيهما.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "السلمي" يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمنشآت المدنية بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.