“عمل الرياض” ينهي أكثر من 1000 طلب خروج نهائي خلال شهر واحد

بلادي – الرياض :أنهت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية، إجراءات 1173 طلب خروج نهائي لانتهاء الإقامة بالتنسيق مع إدارة الوافدين.
وأوضح فرع الوزارة بمنطقة الرياض أن الإدارة أنهت 132 طلباً تقدم بها العمال لإلغاء بلاغات التغيب التي تبين أن أغلبها كيدية، بعد التحقق منها، واستطاعت خلال السنتين الأخيرتين تقليص أعداد بلاغات التغيب بنسبة 70% عن السابق من خلال تطبيق بعض الضوابط بالتعاون مع الإدارة العامة للبلاغات في الوزارة.
وأشارت إلى أن مهام إدارة العلاقات العمالية لا تقتصر على استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها، بل تمتد إلى تصفية مستحقات المتوفين من العمالة ونقل الخدمات دون الرجوع لصاحب العمل بسبب عدم حضوره لجلسات التسوية الودية.
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